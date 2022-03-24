iXBT.com

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    ....выпустили эту муху навозную, с языком - что помело - Маска! Чтобы "летал", жужжал, досаждал....нашего Кадырова от...«Если он боится д...
  • Александр
    Касперский в разы лучшеРоссияне лишились...
  • GriG Ms
    Скот по жизни он и в Африке скот, но амеры первейшие скоты«Димон, без этих ...

В России недоступен сайт магазина приложений Google Play. Официально о его блокировке власти не объявляли

В России недоступен сайт магазина приложений Google Play. Официально о его блокировке власти не объявляли

Как оказалось, одной блокировкой Новостей Google дело не ограничилось: в России также заблокирован сайт магазина приложений Google Play.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх