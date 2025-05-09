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Sputnik: в шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке участвуют тысячи человек

Sputnik: в шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке участвуют тысячи человек

В столице Киргизии Бишкеке началось шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщило радио Sputnik. В этом году мероприятие началось в парке имени Даира Асанова, откуда процессия двигалась по улицам Жукеева-Пудовкина/Ибраимова до мемориала "Вечный огонь" на площади Победы.

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