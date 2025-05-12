США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов

Китай и США договорились о снижении на 24 процентных пункта пошлин на товары из США на 90 дней. Об этом было объявлено в совместном заявлении по итогам переговоров по вопросам экономики и торговли между странами в Женеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии