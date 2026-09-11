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Царьград

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Старшеклассников ждут изменения с 2027 года: К чему им стоит готовиться

Старшеклассников ждут изменения с 2027 года: К чему им стоит готовиться

С 1 сентября 2027 года старшеклассников ждут изменения, которые сильно повлияют на их расписание. К чему им стоит готовиться, рассказал министр просвещения.

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