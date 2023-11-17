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Польша потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую. Албания и Чехия опередили ее в отборе

Польша потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую. Албания и Чехия опередили ее в отборе

Команда Михала Пробежа дома сыграла вничью с Чехией (1:1) и потеряла шансы на то, чтобы занять в группе Е одно из первых двух мест.

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