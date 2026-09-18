Автомобиль смолянина конфисковали и отправили в зону СВО

«Мужчина, желая получить нелегальный доход, закупил партию алкоголя без надлежащей маркировки для дальнейшей перепродажи» Приставы конфисковали у смоленского бутлегера автомобиль и передали его на нужды военнослужащий в зоне боевых действий.