«Тампа» в финале Кубка Стэнли, «Реал» подписал Тчуамени, а «Спартак» – Рыбуса, Нуньес едет в «Ливерпуль», игрок Бундеслиги арестован за изнасилование и другие новости

Не только о футболе

Доброе утро, друзья! Врываемся в это воскресенье с нашим традиционным дайджестом новостей 😏 1. «Тампа» в 3-й раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).