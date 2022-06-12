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«Тампа» в финале Кубка Стэнли, «Реал» подписал Тчуамени, а «Спартак» – Рыбуса, Нуньес едет в «Ливерпуль», игрок Бундеслиги арестован за изнасилование и другие новости

«Тампа» в финале Кубка Стэнли, «Реал» подписал Тчуамени, а «Спартак» – Рыбуса, Нуньес едет в «Ливерпуль», игрок Бундеслиги арестован за изнасилование и другие новости

Доброе утро, друзья! Врываемся в это воскресенье с нашим традиционным дайджестом новостей 😏 1. «Тампа» в 3-й раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

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