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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андриевский про 4:0 с «Динамо»: «Хочется, чтобы «Амур» играл еще лучше. Ребята отдали все силы для победы. Меньшинство сделало большое дело, выстояло, дало энергию»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский поделился мыслями о победе над « Динамо » (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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