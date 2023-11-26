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Депутат Хамзаев предложил объявить всех россиян русскими. Почитал комментарии

Депутат Хамзаев предложил объявить всех россиян русскими. Почитал комментарии

# Чернильница   Давно что-то не было у нас интересных новостей, мыслей и предложений от депутата Государственной Думы господина Хамзаева.

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Комментарии
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Астон Мартин
А до этого на передачах Соловьева слышалось подобное ,и видимо  кто то &quot;дирижирует&quot; данной инициативой , интересно кто и почем у то мнение самих русских людей выведено за скобки ...а не довольно ли много не совсем умных разного рода инициатив сыплется на голову граждан ???🤔
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14 час.
Виджай сибайский
Он с ума сошел.Я бы посмотрел на реакцию чечена или дагестанца если бы его назвали русским🤔🤣
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14 час.
ВЕ
Вера Елистратова
А он и естй Дагестане и неспроста эту инициативу проталкивпет. Чтобы русские растворились во всех других национальности. Только это полный бред. Как выше есть комментарий, вряд-ли истинный агестанец захочет забыть свою культуру, плясать под русские песни. Будут все проталкивпет свое, а это уже грозит национальной рознью между всеми нация и коренных народов  России! Уважаемый депутат хамзаев явно поёт с чьего то помыла с дальним прицелом. И это уже можно при желании юристов притянуть статью 282  за разжигание  межнациональной розни, да ещё и во а время проведения СВО. Где наши доблестные юристы прокуратура, остальные депутаты? Что они то все молчат? Их самих все устраивает в его предложении или как? Когда плохой для народа закон принять, это они быстро в первом чтении. А что сейчас то молчат, разве не понимают всю подоплеку этого предложения  Хамзаева. То онратует за привоз ещё больше мигрантов, то ещё какие не популярные у людей бредовые мысли высказывает.. Некому в Думе его урезонить? А сам Володин как?
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13 час.

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