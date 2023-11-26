Депутат Хамзаев предложил объявить всех россиян русскими. Почитал комментарии

ВЕ

Вера Елистратова

А он и естй Дагестане и неспроста эту инициативу проталкивпет. Чтобы русские растворились во всех других национальности. Только это полный бред. Как выше есть комментарий, вряд-ли истинный агестанец захочет забыть свою культуру, плясать под русские песни. Будут все проталкивпет свое, а это уже грозит национальной рознью между всеми нация и коренных народов России! Уважаемый депутат хамзаев явно поёт с чьего то помыла с дальним прицелом. И это уже можно при желании юристов притянуть статью 282 за разжигание межнациональной розни, да ещё и во а время проведения СВО. Где наши доблестные юристы прокуратура, остальные депутаты? Что они то все молчат? Их самих все устраивает в его предложении или как? Когда плохой для народа закон принять, это они быстро в первом чтении. А что сейчас то молчат, разве не понимают всю подоплеку этого предложения Хамзаева. То онратует за привоз ещё больше мигрантов, то ещё какие не популярные у людей бредовые мысли высказывает.. Некому в Думе его урезонить? А сам Володин как?