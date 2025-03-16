Кейд Каннингем заработал удаление в матче против «Оклахомы»

Игрок был наказан за разговоры с судьями, оба замечания были выписаны в течение одной минуты. Всего за третью четверть «Пистонс» получили 5 технических замечаний (2 – Каннингем, по одному: Осар Томпсон, Деннис Шредер, а также главный тренер Джей Би Бикерстафф).
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