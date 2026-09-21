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Меган Маркл не покорит Котсуолдс: местная знать владеет искусством вежливого уничтожения

Меган Маркл не покорит Котсуолдс: местная знать владеет искусством вежливого уничтожения

Котсуолдс — край, где всё давно расписано: и роли, и очередь к неофициальному «трону». Меган Маркл решила закрепиться именно здесь — среди миллионеров, медиамагнатов и наследственной аристократии, которые десятилетиями скупают поместья в этом уголке Англии.

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