Меган Маркл не покорит Котсуолдс: местная знать владеет искусством вежливого уничтожения

Котсуолдс — край, где всё давно расписано: и роли, и очередь к неофициальному «трону». Меган Маркл решила закрепиться именно здесь — среди миллионеров, медиамагнатов и наследственной аристократии, которые десятилетиями скупают поместья в этом уголке Англии.