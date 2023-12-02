Совет по телевидению и радио оштрафовал несколько радиостанций и телеканалов

Совет по телевидению и радио (СТР) наложил штрафы в размере около 460 тысяч леев на молдавские радиостанции и телеканалы за характер освещения избирательной кампании по выборам в местные органы власти осенью этого года.
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