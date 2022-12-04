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Пекка Хаависто: так называемая “ядерная риторика” России стала причиной вступления Финляндии в НАТО

Пекка Хаависто: так называемая “ядерная риторика” России стала причиной вступления Финляндии в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что так называемая “ядерная риторика” России является причиной, по которой его страна хочет вступить в НАТО.

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