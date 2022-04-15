Тарпищев оценил потерю лидерства Медведева в рейтинге ATP из-за операции

Теннис , 15 апр, 00:30 0 Шамиль Тарпищев: для Даниила Медведева важнее восстановиться после травмы, чем следить за рейтингом Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Даниил Медведев сохраняет шансы восстановиться к ближайшему турниру «Большого шлема» Roland Garros Даниил Медведев (Фото: Debby Wong/Zuma) Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что основной задачей для Даниила Медведева сейчас является восстановление после операции, а потери очков и позиций в рейтинге ATP не столь важны.