В Каире пройдет встреча, посвященная конретным действиям по соглашению между Израилем и ХАМАС

В Каире 16 января должна пройти встреча по вопросу реализации сделки о прекращении огня в секторе Газа, заявил на специальном онлайн-брифинге для журналистов представитель уходящей американской администрации высокого ранга.
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