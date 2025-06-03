Новый боевой лазер для российской ПВО

Российская армия продолжает осваивать боевые лазеры. Недавно показали применение подобного комплекса, способного поражать беспилотники и иные воздушные цели.
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