Поиск учится думать как эксперт. Что это меняет для брендов

Поисковые системы и ИИ хорошо понимают контекст. Для брендов это меняет сам подход к контентуСоздано с помощью ИИ Контентная стратегия сегодня выходит за рамки подбора правильных запросов и создания материалов под них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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