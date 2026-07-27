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Поиск учится думать как эксперт. Что это меняет для брендов

Поиск учится думать как эксперт. Что это меняет для брендов

Поисковые системы и ИИ хорошо понимают контекст. Для брендов это меняет сам подход к контентуСоздано с помощью ИИ   Контентная стратегия сегодня выходит за рамки подбора правильных запросов и создания материалов под них.

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