В Астрахани отметили древний персидский праздник

Студенты Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева и старшеклассники Астраханской лингвистической гимназии, изучающие персидский язык, были приглашены в Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Астрахани на празднование национального персидского праздника Шаб-е Ялда.
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