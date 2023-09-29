Минфин Британии: Лондон обсуждает с G7 пересмотр потолка цен на российскую нефть

Заместитель главы Минфина Великобритании Джоанна Пенн заявила, что Соединенное Королевство обсуждает с остальными странами Группы семи (G7) эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке, передает агентство Reuters.
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