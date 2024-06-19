В Турции объяснили, почему им не нужна эскалация напряженности с Россией

Какими бы ни были точки разногласий и сближения между двумя сторонами, не только в плане прямых двусторонних отношений, но и противоречивой политики во многих регионах, очевидно, что они избегают эскалации напряженности, которой воспользуется Запад.
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