Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства, запланированные на 2025 год

Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства, которые будут благоустроены в 2025 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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