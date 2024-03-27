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Нижегородская правда

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Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства, запланированные на 2025 год

Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства, запланированные на 2025 год

Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства, которые будут благоустроены в 2025 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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