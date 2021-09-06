Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube

Пять каналов мультика получили бриллиантовые награды "кнопки" платформы.фото: mashabear.ru Количество просмотров российского мультсериала «Маша и Медведь» на YouTube превысило 100 млрд за десять лет, сообщили в пресс-службе компании Animaccord.
Пять каналов мультика получили бриллиантовые награды "кнопки" платформы.фото: mashabear.ru Количество просмотров российского мультсериала «Маша и Медведь» на YouTube превысило 100 млрд за десять лет, сообщили в пресс-службе компании Animaccord.
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