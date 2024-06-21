Традиции и особенности поминовения во вселенский праздник Троицкая родительская суббота, 22 июня 2024 года

22 июня — день, который обладает особым значением для всех верующих. В эту дату Православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу, важное событие, связанное с поминовением усопших родителей и других близких людей.
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