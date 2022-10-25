Почему МКС нельзя отправить на Луну или Марс

И действительно - на орбите Земли собран уникальный исследовательский комплекс. Здесь есть просторные жилые помещения, лаборатории и большое количество солнечных батарей.
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