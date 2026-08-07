Объявлено о обязательном кипячении воды в поселке Яциц

Министерство здравоохранения сообщает об обязательном кипячении воды перед питьём, приготовлением пищи, приготовлением лекарственных препаратов и чисткой зубов в поселке Яциц в связи с получением неудовлетворительных результатов анализа качества воды .
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