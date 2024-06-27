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Полиция ищет неизвестных, обстрелявших автобус с пассажирами в Петербурге

Полиция ищет неизвестных, обстрелявших автобус с пассажирами в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли пассажирский автобус, полиция разыскивает причастных.В минувшую среду в Выборгском районе около станции метро «Лесная» кто-то обстрелял автобус.

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