К чему может привести сокращение платных мест на «невостребованных» специальностях

В настоящее время около половины студентов учатся самостоятельно. Министерство образования и науки сообщило, что 42,5% этих «самофинансируемых» студентов изучали экономику и право, несмотря на переизбыток специалистов в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии