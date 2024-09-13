Что означают эти сигналы и как нужно действовать? Угроза БПЛА, ракетная опасность, воздушная тревога

Что делать, если объявили ракетную опасность или возникла угроза БПЛАbermuda cat/Shutterstock/FOTODOM В мире, где угрозы становятся все более непредсказуемыми, системы оповещения гражданской обороны играют ключевую роль в обеспечении безопасности жителей.