Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что означают эти сигналы и как нужно действовать? Угроза БПЛА, ракетная опасность, воздушная тревога

Что означают эти сигналы и как нужно действовать? Угроза БПЛА, ракетная опасность, воздушная тревога

Что делать, если объявили ракетную опасность или возникла угроза БПЛАbermuda cat/Shutterstock/FOTODOM В мире, где угрозы становятся все более непредсказуемыми, системы оповещения гражданской обороны играют ключевую роль в обеспечении безопасности жителей.

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