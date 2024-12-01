Что сулит Израилю ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта?

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта «за преступления против человечности и военные преступления, совершённые по меньшей мере с 8 октября 2023 года до 20 мая 2024 года».