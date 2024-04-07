Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • verhstam_inboh_lv leon
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С ПРАЗДНИКОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

С ПРАЗДНИКОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единой прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся.

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