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Анализ крови поможет спрогнозировать риск обструктивного апноэ во сне

Измерение уровня гомоцистеина (аминокислоты) в крови может помочь предсказать риск развития у человека обструктивного апноэ во сне — расстройства, характеризующегося периодическими перебоями дыхания из-за расслабления мышц горла во время сна.

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