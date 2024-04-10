В Петербурге 10 апреля ждут рекордное тепло, которое сменят грозовые дожди

Сегодня воздух прогреется до плюс 22 градусов В среду, 10 апреля, Петербург будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря и температурные показатели существенно превысят не только климатическую норму, но и рекордный максимум дня.
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