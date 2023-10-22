Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-ю годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 октября.