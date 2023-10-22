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Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире

Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-ю годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 октября.

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