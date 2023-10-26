Куриная суета. В правительстве ждут скорого снижения цен на мясо птицы

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Цены на мясо птицы под влиянием правительственных мер должны стабилизироваться, специально для aif.ru сообщил генеральный директор исполнительной дирекции ассоциации отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) Владимир Манаенков, но в причинах резкого роста стоимости курятины еще предстоит разбираться.