Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере...

Геннадий Бережнов

И это хорошо, что есть сила способная помочь и защитить! Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки, так к народу обращаются все кто во власти и кто хочет её свержения. Однако народ должен разобраться что и по чём. Думаю в России общество сегодня очень сильно прозрело и его не провести. А Африке нужно просто помочь в их выборе, чего и сделает Пригожин!