Закон и Порядок

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Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере...

Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере...

Гадали все, заступится ли ЧВК "Вагнер" за те пророссийские силы, которые пришли к власти в Нигере.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
И это хорошо, что есть сила способная помочь и защитить!  Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки, так к народу обращаются все кто во власти и кто хочет её свержения. Однако народ должен разобраться что и по чём. Думаю в России общество сегодня очень сильно прозрело и его не провести. А Африке нужно просто помочь в их выборе, чего и сделает Пригожин!
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