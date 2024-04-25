«Жалею, что такого уже нет», — Пугачева рассказала о своей главной потере в жизни

Быть звездой масштаба Аллы Борисовны — это большая честь и большая ответственность. Вместе со всеми теми благами, которые получала певица, она также заработала себе ряд исключительно профессиональных проблем.
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