Командир «Панциря» отразил обстрел Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Минобороны России рассказало о командире дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта с комиссией МАГАТЭ.
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