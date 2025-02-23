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Командир «Панциря» отразил обстрел Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Командир «Панциря» отразил обстрел Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Минобороны России рассказало о командире дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта с комиссией МАГАТЭ.

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