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В Краснодаре начинается ремонт путей на Дмитриевской Дамбе: что с трамваями – изучите изменения!

В Краснодаре начинается ремонт путей на Дмитриевской Дамбе: что с трамваями – изучите изменения!

Больших сложностей горожанам это не должно принести: меняется расписание только последних рейсов в самом конце дня, также изменятся несколько маршрутов этого вида общественного транспорта: тоже уже ближе к ночи.

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