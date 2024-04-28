Bloomberg: Байден лишится поддержки молодых избирателей при запрете TikTok

Решение президента США Джо Байдена подписать законопроект, предполагающий запрет приложения TikTok на территории страны в случае отказа китайской компании ByteDance продать свою долю, негативно отразится на ходе его предвыборной кампании.
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