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Путин увеличил штат аппарата ФСО

Путин увеличил штат аппарата ФСО

Указ об увеличении предельной штатной численности сотрудников Центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 812 человек подписал президент РФ Владимир Путин, 31 августа сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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