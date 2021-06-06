В Петербурге в воскресенье — до плюс 28 градусов. Ни осадков, ни ветра

В Петербурге в воскресенье, 6 июня, воздух прогреется до плюс 28 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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