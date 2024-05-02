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Психолог Никулин: В начале мая стоит снизить рабочую нагрузку

Психолог Никулин: В начале мая стоит снизить рабочую нагрузку

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления факультета «Социальная психология» МГППУ Станислав Никулин объяснил в беседе, как организовать режим работы и отдыха в промежуток между майскими праздниками.

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