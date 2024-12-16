Сочи на новогодние праздники принял около 500 семей из ДНР и ЛНР

На новогодние праздники в Сочи прибыли семьи из новых регионов России - ДНР и ЛНР.В Сочи прибыли 500 семей из Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы отпраздновать надвигающиеся новогодние праздники в одном из самых знаменитых курортов России.