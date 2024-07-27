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Будет хуже. Синоптики прогнозируют ливни в Приморье

Будет хуже. Синоптики прогнозируют ливни в Приморье

В Приморье и других регионах России ожидаются осадки, которые могут повлиять на уровень водоемов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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