Будет хуже. Синоптики прогнозируют ливни в Приморье

В Приморье и других регионах России ожидаются осадки, которые могут повлиять на уровень водоемов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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