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Царьград

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Алиев проверил производство морских беспилотников Азербайджана

Алиев проверил производство морских беспилотников Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье посетил производство беспилотных морских средств. Он и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с их тактико-техническими характеристиками и присутствовали на испытаниях.

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