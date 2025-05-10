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ВМС США спустя 40 лет запустили программу создания новых ядерных ракет для подлодок

ВМС США спустя 40 лет запустили программу создания новых ядерных ракет для подлодок

Конгресс США уже одобрил финансирование программы разработки новой ядерной ракеты для подлодок.

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