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За рулем

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Кроссовер или внедорожник — что выбрать

Кроссовер или внедорожник — что выбрать

Что же выбрать – кроссовер или внедорожник? В чем между ними сегодня разница? И есть ли она вообще? Мы решим этот вопрос на примере двух полноприводных автомобилей, стоимость которых сегодня составляет около 4,5 млн рублей.

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