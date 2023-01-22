Слово и дело

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Актриса Анна Казючиц воссоединилась с сестрой после теста ДНК

Актриса Анна Казючиц воссоединилась с сестрой после теста ДНК

Белорусская и российская актриса Анна Казючиц воссоединилась с сестрой по отцу. Телеведущая обрела родственницу после теста ДНК в телепрограмме на канале НТВ.

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