Адаптивный скалодром для детей с лёгкой формой ОВЗ открыли в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В школе №25 в Сарапуле открылся адаптивный скалодром. Об этом сообщает администрация города.
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