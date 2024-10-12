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Фестиваль «Балтийские сезоны» завершается спектаклем театра «Сатирикон» в Калининграде

Фестиваль «Балтийские сезоны» завершается спектаклем театра «Сатирикон» в Калининграде

Московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина спектаклем «Государь — стендап» 12 октября завершает XXI фестиваль искусств «Балтийские сезоны» в Калининграде, сообщил художественный руководитель Калининградского драматического театра Александр Федоренко, на сцене которого проходят фестивальные показы.

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